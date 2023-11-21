Инвалиды-военнослужащие оказались "лишними людьми" на Украине

Получивших инвалидность украинских боевиков презирают общество и чиновники.Украинский инсайдерский телеграм-канал "Резидент" сообщает о том, что боевики ВСУ, ставшие инвалидами, оказались "лишними людьми" на Украине.
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