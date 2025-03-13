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«Событие перевернет историю Америки»: сельское хозяйство США пришло в упадок

«Событие перевернет историю Америки»: сельское хозяйство США пришло в упадок

Многие десятилетия США называли «супермаркетом для всего мира», т. е. на американской земле можно было купить практически все, поскольку там производилось огромное количество самой разнообразной продукции и накапливались излишки.

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