ХДС потерпел самое тяжелое поражение на земельных выборах в истории ФРГ

Судя по экзит-поллам, на выборах в земле Мекленбург – Передняя Померания 20 сентября 2026 года Христианско-демократический союз (ХДС) набирает 5,5% голосов, партия очень близка к порогу, за которым ее представители вообще не попадут в ландтаг.
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