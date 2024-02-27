Собянин: Безвозмездно выделяем помещения для социально ориентированных НКО

Сегодня, 27 февраля, отмечается Всемирный день некоммерческих организаций (НКО). С 2002 года в рамках конкурса грантов для НКО Москва поддержала больше 3,2 тысячи социальных инициатив, в которых поучаствовали девять миллионов человек.