Собянин: Безвозмездно выделяем помещения для социально ориентированных НКО

Сегодня, 27 февраля, отмечается Всемирный день некоммерческих организаций (НКО). С 2002 года в рамках конкурса грантов для НКО Москва поддержала больше 3,2 тысячи социальных инициатив, в которых поучаствовали девять миллионов человек.
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