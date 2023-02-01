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«МЮ» впервые с 2017-го вышел в финал Кубка лиги. В 1-м сезоне Моуринью трофей взяли

«Манчестер Юнайтед» впервые за шесть сезонов дошел до финала Кубка английской лиги. Команда Эрика тен Хага в решающем матче встретится с «Ньюкаслом».

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