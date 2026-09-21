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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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13 юных хоккеистов из Новосибирска попали в больницу в Иркутске из-за норовируса, сообщил губернатор Кобзев: «СК организована процессуальная проверка»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что хоккеисты, прибывшие в Иркутск из Новосибирска, госпитализированы из-за норовируса.

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