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Бөтендөнья татар конгрессында Гөлзадә Сәфиуллинаның 80 яшьлек юбилее билгеләп үтелде

Бөтендөнья татар конгрессында Гөлзадә Сәфиуллинаның 80 яшьлек юбилее билгеләп үтелде

Бүген Бөтендөнья татар конгрессының конференцияләр залында күренекле җырчы, милли моңыбызны дөнья күләмендә таныткан Татарстанның халык артисты Гөлзадә Сәфиуллинаның 80 яшьлек юбилее уңаеннан тантаналы чара узды.

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