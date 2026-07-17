Белый дом уволил оператора телесуфлера Трампа. Он делал ставки на содержание речей президента

Оператора телесуфлера Дональда Трампа уволили из-за ставок на содержание речей президента США. Пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт рассказала на брифинге, что Трамп обратил внимание на публикации СМИ о сотруднике, который мог заработать более $100 тысяч, заключая пари на темы и формулировки в речах главы государства.