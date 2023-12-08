FT: ЕС готовит закон о выходе стран из контрактов с поставщиками газа из России

Власти Евросоюза обсуждают возможность предоставления государствам объединения права на запрет для компаний из РФ и Белоруссии приобретать мощности в газопроводах и терминалах сжиженного природного газа (СПГ) на своей территории.
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