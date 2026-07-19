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Царьград

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Идеальный момент: Мендель указала на то, как Зеленский отправил кабмин в отставку сразу после получения денег от ЕС

Идеальный момент: Мендель указала на то, как Зеленский отправил кабмин в отставку сразу после получения денег от ЕС

Ушедшая с поста пресс-секретаря Зеленского Юлия Мендель вновь критикует киевский режим.Бывшая пресс-секретарь главаря киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель продолжает обличать действия бывшего патрона.

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Комментарии
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Катерина
«Фактически, Зеленский сменил все правительство всего через неделю после того, как Украина объявила, что получила недостающие средства, нужные для финансирования войны в течение следующих двух лет»----------------------------------------------------------------------------    Молодец Мендель.)  Чётко,  ясно и  понятно  определила   все  эти  выкрутасы Зеленского  со  сменой  правительства.   Пилить  будут  европейские  деньги...  тут  нужны  СВОИ...  прикормленные. Тот  же  Фёдоров,  видно  ещё  не  успел  затесаться  в  тот  кружок...
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