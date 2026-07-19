Ушедшая с поста пресс-секретаря Зеленского Юлия Мендель вновь критикует киевский режим.Бывшая пресс-секретарь главаря киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель продолжает обличать действия бывшего патрона.
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