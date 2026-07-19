Идеальный момент: Мендель указала на то, как Зеленский отправил кабмин в отставку сразу после получения денег от ЕС

Катерина

«Фактически, Зеленский сменил все правительство всего через неделю после того, как Украина объявила, что получила недостающие средства, нужные для финансирования войны в течение следующих двух лет»---------------------------------------------------------------------------- Молодец Мендель.) Чётко, ясно и понятно определила все эти выкрутасы Зеленского со сменой правительства. Пилить будут европейские деньги... тут нужны СВОИ... прикормленные. Тот же Фёдоров, видно ещё не успел затесаться в тот кружок...