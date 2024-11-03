Ноябрь прочно вступил в свои права: в Москве морозы, снег и сильный ветер

В Москву надвигаются морозы, дни становятся все холоднее, а ночи - еще холоднее. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, 3 ноября в столице днем температура воздуха поднимется до 0-2 градусов Тепла, но к вечеру остынет до минусовых значений.