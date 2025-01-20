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Новый план Зеленского: триллион долларов в обмен на мир

Новый план Зеленского: триллион долларов в обмен на мир

Автор:  Светлана Манекина  Владимира Зеленского не пригласили на инаугурацию Дональда Трампа и теперь он ищет обходные пути для личной встречи с новым президентом США.

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Комментарии
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Eduard
Зеля,отправь Трампу бандероль и сам туда залехь!
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