В ЛНР задержали местного жителя за шпионаж в пользу Украины

РИА Новости/ФСБ РФ В Луганской Народной Республики (ЛНР) задержан мужчина, передававший спецслужбам Киева данные о ВС РФ, задержан по делу о шпионаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.