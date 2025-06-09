В ЛНР задержали местного жителя за шпионаж в пользу Украины

РИА Новости/ФСБ РФ В Луганской Народной Республики (ЛНР) задержан мужчина, передававший спецслужбам Киева данные о ВС РФ, задержан по делу о шпионаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.
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