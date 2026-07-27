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Богосавац — после ничьей с «Локомотивом»: «Ахмат» постарается дать бой «Спартаку»

Богосавац — после ничьей с «Локомотивом»: «Ахмат» постарается дать бой «Спартаку»

Сербский защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац подвел итоги выездного матча с «Локомотивом» (1:1) в первом туре РПЛ, высказался оСербский защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац подвел итоги выездного матча с «Локомотивом» (1:1) в первом туре РПЛ, высказался о трансферном бане грозненской команды и поделился ожиданиями от предстоящей домашней игры со «Спартаком».

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