Сербский защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац подвел итоги выездного матча с «Локомотивом» (1:1) в первом туре РПЛ, высказался оСербский защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац подвел итоги выездного матча с «Локомотивом» (1:1) в первом туре РПЛ, высказался о трансферном бане грозненской команды и поделился ожиданиями от предстоящей домашней игры со «Спартаком».
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