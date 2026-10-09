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Царьград

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Елена Кондратьева-Сальгеро: Мусульмане во Франции не интегрируются

Елена Кондратьева-Сальгеро: Мусульмане во Франции не интегрируются

Главный редактор альманаха "Слова и смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро заявила, что часть мусульманской диаспоры во Франции, продвигающая политический ислам, не интегрируется.

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