🌿 Кусочек древнего мира в Сочи Роща, которая носит название “Тисо-Самшитовая”, где после известных событий самшита осталось на порядок меньше.
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🌿 Кусочек древнего мира в Сочи Роща, которая носит название “Тисо-Самшитовая”, где после известных событий самшита осталось на порядок меньше.