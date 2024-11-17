Пока русских унижают гости из стран ближнего зарубежья, на федеральном ТВ жалеют мигрантов. Так в эфире СТС рассказали историю Бобокалона Мирхомидова, который устал жить под "гнётом" коренного населения России.
Пока русских унижают, на федеральном ТВ жалеют мигрантов: Кто ответит за вредную пропаганду?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
А ве6дь ты, Азамат, либо Бобокалон, не докажешь ывранья Царьграда.
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10 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Вы правы. ....."идет идеологическая оккупация наших мозгов, против нас идет идеологическая война нас оккупируют не только миллионами мигрантов физически ,но нас оккупируют духовно, нас приучают к тому что они хорошие, что они трудолюбивые, девушки замуж выходите за них рожайте детей."
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10 час.
людмила михайлик
Нельзя от азиатов иметь детей, они будут инвалиды,у нас разная генетика,наши предки это знали,нашим детям и внукам вас содержать не надо,валите в азию
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3 час.
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