Медвежий угол
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Медвежий угол

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Пока русских унижают, на федеральном ТВ жалеют мигрантов: Кто ответит за вредную пропаганду?

Пока русских унижают, на федеральном ТВ жалеют мигрантов: Кто ответит за вредную пропаганду?

Пока русских унижают гости из стран ближнего зарубежья, на федеральном ТВ жалеют мигрантов. Так в эфире СТС рассказали историю Бобокалона Мирхомидова, который устал жить под "гнётом" коренного населения России.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А ве6дь ты, Азамат, либо  Бобокалон, не докажешь  ывранья  Царьграда.
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10 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Вы правы. .....&quot;идет идеологическая оккупация наших мозгов, против нас идет идеологическая война нас оккупируют не только миллионами мигрантов физически ,но нас оккупируют духовно, нас приучают к тому что они хорошие, что они трудолюбивые, девушки замуж выходите за них рожайте детей.&quot;
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10 час.
людмила михайлик
Нельзя от азиатов иметь детей, они будут инвалиды,у нас разная генетика,наши предки это знали,нашим детям и внукам вас содержать не надо,валите в азию
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3 час.

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