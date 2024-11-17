Пока русских унижают, на федеральном ТВ жалеют мигрантов: Кто ответит за вредную пропаганду?

СЕ

Сергей ЕВ

Вы правы. ....."идет идеологическая оккупация наших мозгов, против нас идет идеологическая война нас оккупируют не только миллионами мигрантов физически ,но нас оккупируют духовно, нас приучают к тому что они хорошие, что они трудолюбивые, девушки замуж выходите за них рожайте детей."