Обеспечить безопасность маленьких пешеходов

Сегодня в профилактический рейд по улицам столицы Ямала вышла межведомственная комиссия. В ее составе представители городской Госавтоинспекции, управления транспорта и городского хозяйства Салехарда и департамента региональной безопасности ЯНАО.
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