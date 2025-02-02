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Дюков и Митрофанов отдельно встретились с представителями ФИФА и УЕФА после конференции РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и генеральный секретарь федерации Максим Митрофанов провели отдельную встречу с директором департамента национальных ассоциаций УЕФА Зораном Лаковичем и директором департамента европейских национальных ассоциаций ФИФА Эльханом Мамедовым после конференции РФС.

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