Журналистка из Канады Ева Бартлетт попросила у Путина российское гражданство

На родине она больше не чувствует себя в безопасности Независимая журналистка с гражданством Соединенных Штатов и Канады Ева Бартлетт обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ей гражданство РФ.
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