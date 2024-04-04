Нынешний конфликт сорвал маски и показал, кто является нашим истинным другом, а кто лишь прикидывался таковым, на деле протягивая руку дружбы Соединённым Штатам Америки.
Удар в спину. Узбекистан сделал ставку на США
Комментарии
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dverry garry
Ну если сша продаст им (узбекам) аналогичное вооружение ДЕШЕВЛЕ, так слава богу.....это просто экономический интерес....а если руководство покупает исходя из своих личных интересов, то это совершенно другая песня....яркий пример индия с французскими Рафалями и корыстными интересами индийских генералов......
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5 час.
dverry garry
у тебя с головой как, овца?
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5 час.
ВН
Валерий Николаевич
Политика дело грязное, мерзкое. Все политики без исключения это понимают, но никто добровольно не уходит с поста. Говорят, что власть гораздо круче секса, и это хорошо видно по всем политикам старше 70
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54 мин.
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