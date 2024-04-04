Удар в спину. Узбекистан сделал ставку на США

dverry garry Ну если сша продаст им (узбекам) аналогичное вооружение ДЕШЕВЛЕ, так слава богу.....это просто экономический интерес....а если руководство покупает исходя из своих личных интересов, то это совершенно другая песня....яркий пример индия с французскими Рафалями и корыстными интересами индийских генералов......

dverry garry у тебя с головой как, овца?