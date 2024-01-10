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Экс-замминистра здравоохранения Прикамья назначен главой министерства соцзащиты Тамбовской области

Экс-замминистра здравоохранения Прикамья назначен главой министерства соцзащиты Тамбовской области

Также Михаил Мальцев возглавлял пермский наркодиспансер.Михаил Мальцев, бывший заместитель министра здравоохранения Прикамья и экс- главный врач Пермского краевого клинического наркологического диспансера, назначен главой министерства социальной защиты и семейной политики Тамбовской области.

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