Житель Петербурга умер через 12 дней из-за укушенного незнакомцем пальца

В петербургской больницы из-за инфекции скончался мужчина, которого за палец укусил незнакомец.Мужчина скончался на операционном столе в больнице Красногвардейского района Санкт-Петербурга из-за инфекции, которая развилась после того, как его за палец укусил прохожий.