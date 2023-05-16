Радиоактивная пыль в глаза: действительно ли в Хмельницком уничтожены британские урановые снаряды

Виктор Анисимов Удар российских ВКС по крупным складам боеприпасов украинских фашистов, проведённый в ночь на 13 мая, стал хитом во всех смыслах: когда в Сеть попали эпические кадры взрывов, только ленивый не сравнил огненные «грибочки» с ядерными.