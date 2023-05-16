Неспешный разговор

20 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    Вам ехать или шашечки нужны?Почему Россия не ...
  • Иван Агеев
    Опять вы, Саша, тыкаете палкой в кубло Валерика со змеями. Ввели в печаль служителя Истины, похерив его единоутробную...Сводки с инфофронта.
  • Elena Guseva
    Текст сам по себе неплох, но перед публикацией автор мог бы его вычитать. Или попросить это сделать кого-нибудь более...Почему Россия не ...

Радиоактивная пыль в глаза: действительно ли в Хмельницком уничтожены британские урановые снаряды

Радиоактивная пыль в глаза: действительно ли в Хмельницком уничтожены британские урановые снаряды

Виктор Анисимов Удар российских ВКС по крупным складам боеприпасов украинских фашистов, проведённый в ночь на 13 мая, стал хитом во всех смыслах: когда в Сеть попали эпические кадры взрывов, только ленивый не сравнил огненные «грибочки» с ядерными.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх