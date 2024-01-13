Челябинск продолжает утопать в мусоре

Власти Челябинска вновь заявили о непростой ситуации с вывозом коммунальных отходов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 13 января, вице-мэр Александр Астахов вместе с главой администрации Советского района Владиславом Макаровым и представителем регоператора проверили состояние контейнерных площадок на территории района.