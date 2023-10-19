В Подмосковье найдены убитыми сын и теща основателя «Парк Горького» Стаса Намина

Тела обнаружены в коттедже, подозреваемый в совершении преступления — один из членов семьи рокераВ Подмосковье, в Истринском районе, были жестоко убиты сын и теща легенды русского рока — основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» — Стаса Намина.
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