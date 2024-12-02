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Концерт Вайкуле в декабре отменили в Германии без объяснения причин

Концерт Вайкуле в декабре отменили в Германии без объяснения причин

Недавно концерты латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Германии были отменены без каких-либо объяснений. Политический эксперт Вадим Трухачев высказал свою точку зрения на данную ситуацию, как сообщает издание «Царьград».

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