Недавно концерты латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Германии были отменены без каких-либо объяснений. Политический эксперт Вадим Трухачев высказал свою точку зрения на данную ситуацию, как сообщает издание «Царьград».
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