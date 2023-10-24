Беспилотники атаковали военную базу США в Сирии

Из-за этого Джо Байден прервал свое выступление и отправился в ситуационный центр Белого дома.Беспилотники-камикадзе атаковали нефтяное месторождение аль-Омар, оккупированное США и американскую базу в восточной Сирии, сообщает телеканал Al Mayadeen, из-за этого Джо Байден прервал свое выступление и отправился в ситуационный центр Белого дома.
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