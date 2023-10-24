Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Как будто не знает, бабла отсыпали, вот и отпустили.Бастрыкин требует...
  • Алекс Сэм
    В ближнем Подмосковье во всех муниципальных поликлиниках русских врачей осталось раз-два и обчёлся. Когда стоишь пере...Мурашко заявил о ...
  • Яна
    Интересно, кто может предложить? Со временем, как бы самим не оказаться в такой же ситуации.России предложили...

Беспилотники атаковали военную базу США в Сирии

Беспилотники атаковали военную базу США в Сирии

Из-за этого Джо Байден прервал свое выступление и отправился в ситуационный центр Белого дома.Беспилотники-камикадзе атаковали нефтяное месторождение аль-Омар, оккупированное США и американскую базу в восточной Сирии, сообщает телеканал Al Mayadeen, из-за этого Джо Байден прервал свое выступление и отправился в ситуационный центр Белого дома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх