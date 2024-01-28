СОБЧАК ЗАПУСТИЛА ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП ТРАВЛИ НИКИТЫ МИХАЛКОВА. И ОШИБЛАСЬ УЖЕ НА СТАРТЕ

Сколько можно терпеть эту моль, что она из себя представляет-интриганка, хабалка, с претензией на высокую культуру, хотя сама не более, чем харчок на асфальте!.. Тачку ей и в Магадан на урановый прииск!..

Erl Schweizer

Лично я противник К.Собчак, но не питаю симпатий и к Н.Михалкову. По существу: противостоять Н.Михалкову сегодня бесполезно, на его стороне СМИ, русский националистический Царьград, которые имеют на СМИ большее влияние, чем, к примеру, Эрнст. Н.Михалков обласкан властью, имеет в своем распоряжении неограниченный финансовый ресурс от РСП, который наследует потихоньку его негласно коронованный очередной царек сын Артемка. Н.Михалкову верно служит за хорошие халявные бабки от РСП армия менеджеров, адвокатов, Н.Михалков вхож во власть как 1-й министр, хотя и без портфеля. Не с бомжом же на улице, человеком, потерявшем работу, разговаривать президенту, президент может говорить только со своими людьми, из своего круга. Я за президента России В.Путина, но против возрождения в России ненависти масштабов 1917 года по причине дичайшего расслоения общества по имущественному признаку и гигантских халявных привилегий избранным.