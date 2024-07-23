Ефимов: в ТиНАО будет построен мясоперерабатывающий комплекс

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что город выделил инвестору более 13 гектаров земли в ТиНАО по ставке один рубль в год для строительства производственного комплекса с распределительным цехом площадью более 100 тыс.