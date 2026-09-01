Путин назвал "чушью собачьей" сообщения о мобилизации в России после выборов

Президент РФ Владимир Путин назвал "чушью собачьей" сообщения о том, что после выборов в России объявят новую волну мобилизации.
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