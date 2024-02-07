Закладчика нелегальных интернет-магазинов по продаже наркотиков задержали в Алтайском крае

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Алтайскому краю при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя города Барнаула 1993 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
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