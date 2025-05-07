Сильный евро усугубляет проблемы европейских экспортеров

Европейские компании бьют тревогу из-за сильного евро, поскольку резкий рост единой валюты по отношению к доллару в этом году создает новую угрозу для экспортеров, которые уже сталкиваются с тарифами президента США Дональда Трампа, пишет газета Financial Times.
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