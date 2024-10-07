Аномальная ситуация во вкладах, какую ставку ждут экономисты к концу года. Обзор Банки.ру

Экономисты Совкомбанка ждут ключевую ставку на уровне 22% к концу года, пишут «Ведомости». Экономисты обновляют свои макроэкономические прогнозы, закладывая риски продолжительной высокой инфляции и, как следствие, более длительного сохранения высоких ставок в 2025 году.