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Индия запустила свой первый геостационарный спутник

Индия запустила свой первый геостационарный спутник

Успешный запуск первого индийского специализированного спутника дистанционного зондирования Земли EOS-05 на геосинхронную орбиту с помощью ракеты-носителя GSLV-F17 осуществила Индийская организация космических исследований (ISRO), сообщает 4 сентября Times of India.

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