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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Валентины Шевченко: «Говорят, потребуется до восьми месяцев, чтобы связки на плече и спине зажили. Решили временно оставить пояс»

Тренер Павел Федотов объяснил, почему чемпионка UFC Валентина Шевченко оставила пояс в наилегчайшем весе и не подерется с Натальей Силвой.

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