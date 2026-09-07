Welt: приезд делегации США в Москву и Киев вызван успешными ударами ВС РФ

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер решили посетить Украину из-за успешных ударов Вооружённых сил России по военной и энергетической инфраструктуре страны.
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