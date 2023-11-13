Врач раскрыл, что эвакуированные из сектора Газа россияне страдают от обезвоживания

Врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Ярцев, который проводил с коллегами из медицинской бригады первичный осмотр прибывших через расположенный на границе сектора Газа и Египта КПП «Рафах» россиян в оперативный штаб МЧС России в Каир, рассказал, что состояние эвакуированных из анклава россиян в норме, однако все они в большей или меньшей степени страдают от обезвоживания .
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