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Несекретные материалы

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  • Надежда
    https://tsargrad.tv/news/zelenskij-obratilsja-k-putinu-so-sceny-zaberite-menja-pozhalujsta-nu-hot-za-dolgi_501216?ysc...Зеленский заявил,...
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    Зеленский НЕЛЕГИТИМЕН!! Хватит уже неких сомнительных  "договорняков", с участием Запада. То были минские договорняки...Зеленский заявил,...
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    дебил . Какой план?Сделаешь, как дядя Трамп велит и ВСЁ!😀😀😀Зеленский заявил,...

Ведет к краху быстрее Шольца: еще не став канцлером, Мерц разоряет Германию – Bloomberg

Ведет к краху быстрее Шольца: еще не став канцлером, Мерц разоряет Германию – Bloomberg

Немцы, желавшие смены курса своей страны и улучшений в экономике голосуя за новое правительство, похоже, рискуют слишком быстро разочароваться в новом канцлере, причем быстрее, чем обычно это бывает после выборов.

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