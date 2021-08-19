Хакер легко отделался за взлом сайта омской мэрии

В Омске вынесли приговор омскому хакеру, который взломал «Омский образовательный портал» департамента образования, который входит в информационную структуру городской администрации, а также некоторые социальные и административные объекты города.
В Омске вынесли приговор омскому хакеру, который взломал «Омский образовательный портал» департамента образования, который входит в информационную структуру городской администрации, а также некоторые социальные и административные объекты города.
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