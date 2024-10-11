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Царьград

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Медведев рассказал, что Путин потребует от Трампа в случае его победы на выборах

Медведев рассказал, что Путин потребует от Трампа в случае его победы на выборах

Путин в случае победы Трампа может потребовать капитуляции Киева и отказа Украины от НАТО, заявил за Дмитрий Медведев в соцсети Х.

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