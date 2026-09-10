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Военное обозрение

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Франция не стала реагировать на «присвоение» Трампом своих заморских территорий

Франция не стала реагировать на «присвоение» Трампом своих заморских территорий

На карте Трампа американский флаг добрался уже до французских заморских территорий.

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