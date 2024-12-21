BioSci: папоротники восстанавливают окружающую среду после крупных катаклизмов

Американские ученые из Нью-Йоркского ботанического сада, Университета Вайоминга и Калифорнийского университета выяснили, что папоротники играют решающую роль в восстановлении природы после масштабных катастроф — от крупных лесных пожаров до падений метеоритов.
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