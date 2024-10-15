Терапия инфракрасным светом может способствовать восстановлению после травм головного мозга

Ученые из Бирмингемского университета (University of Birmingham) обнаружили, что транскраниальная инфракрасная световая терапия может способствовать восстановлению тканей после легкой черепно-мозговой травмы (мЧМТ).
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