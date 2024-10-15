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Терапия инфракрасным светом может способствовать восстановлению после травм головного мозга

Терапия инфракрасным светом может способствовать восстановлению после травм головного мозга

Ученые из Бирмингемского университета (University of Birmingham) обнаружили, что транскраниальная инфракрасная световая терапия может способствовать восстановлению тканей после легкой черепно-мозговой травмы (мЧМТ).

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