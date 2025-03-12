США может столкнуться с новым шатдауном из-за позиции демократов по бюджету

REUTERS/Nathan Howard Представители Демократической партии в сенате конгресса США намерены голосовать против поддержаного палатой представителей законопроекта о временном бюджете, в связи с чем Штаты в очередной раз могут столкнуться с прекращением финансирования работы правительства (так называемым шатдауном).