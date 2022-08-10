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100 предпринимателей Крыма проходят обучение по масштабированию бизнеса

В Крыму реализуется образовательный проект по масштабированию бизнеса «Маркетплейсы». Сейчас обучение проходят 100 предпринимателей, часть которых уже начали работу на торговых интернет-площадках и получили заказы на общую сумму более 2 млн рублей.

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