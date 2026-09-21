Сила в правде
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Сила в правде

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У режима Зеленского начинается истерика: укроПВО очень быстро слепнет, а Киев теряет 37–40 локомотивов ежемесячно

У режима Зеленского начинается истерика: укроПВО очень быстро слепнет, а Киев теряет 37–40 локомотивов ежемесячно

Восемь украинских РЛС выведены из строя за считаные дни — в том числе станции 35Д6, без которых ПВО не видит дроны и ракеты у линии фронта.

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