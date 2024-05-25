Глава «Газпрома» провел встречу с первым вице-премьером Казахстана

Они обсудили перспективы сотрудничества в газовой отрасли.В пятницу состоялась встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром.
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