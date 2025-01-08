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Политика как она есть

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Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть

Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть

Заслуженный деятель искусств России, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть. Об этом сообщила российская журналистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

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