Судьба новосибирского аквапарка будет решаться в Москве

В Москве 30 октября 2024 года состоится собрание кредиторов компании ООО «ВДТ Строй». Компания ООО «Сеан», которая ранее выкупила долги владельца новосибирского аквапарка, уведомила о проведении собрания кредиторов компании ООО «ВДТ Строй» (собственник аквапарка).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии